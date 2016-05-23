Сегодня, 23 мая, в Областной филармонии прошел IX международный конгресс "Человек и лекарство", где местным врачам рассказали о применении новых технологий в сфере здравоохранения и лекарственных препаратов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Раиса Кузденбаева Раиса Кузденбаева По словам академика НАН РК Раисы КУЗДЕНБАЕВОЙ, конгресс "Человек и лекарство" проходит в Казахстане уже девять лет. - Такие собрания врачей в Казахстане проходят на протяжении уже 9 лет, однако в Уральске его решили провести впервые, - пояснила Раиса КУЗДЕНБАЕВА. - Проведение лекций для врачей способствует повышению уровня квалификации в сфере применения новых технологий и лекарственных препаратов. В Казахстане зарегистрировано более семи тысяч лекарственных препаратов, и этот список постоянно пополняется. Многим специалистам бывает просто некогда читать литературу и интернет-ресурсы, чтобы узнать о новых каких-то таблетках. Именно для этого наши лекторы, которые осведомлены всеми достижениями науки выезжают по городам и делятся своими знаниями с врачами на местах. Принять участие в конгрессе пришли специалисты всех городских поликлиник. - Работа конгресса сегодня построена так, что в разных комнатах идут лекции по всем отраслям медицины. То есть в одном зале обсуждают проблемы неврологии, в другом кардиологические заболевания, - рассказала академик НАН РК. Как рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения по организации медицинской помощи Нуржамал ЖУМАГУЛОВА, всего по области насчитывается 94 тысячи больных, которые получают бесплатно лекарственные препараты. - На сегодняшний день в ЗКО 94 тысячи больных, которые получают 425 наименований лекарств бесплатно. К примеру, больные сердечнососудистыми заболеваниями получают 76 наименований лекарств получают бесплатно, больные сахарным диабетом, эпилепсией, те, кто пересаживал органы и многие другие находятся на бесплатном обеспечении препаратов, - сообщила Нуржамал ЖУМАГУЛОВА. - Хочу отметить, что сейчас ведется активня разъяснительная работа с населением, чтобы они не назначали сами себе лекарства, а обращались к врачу дабы избежать плачевных последствий.