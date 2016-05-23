Фото из архива "МГ" Уральский городской суд рассмотрел уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма, поступившее в порядке ускоренного досудебного расследования. В середине апреля 2016 года Хусаинов, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, позвонил со своего сотового телефона на номер оператора «102» и сообщил о заложенном в здании Абайского отдела полиции УВД г.Уральск взрывчатом веществе. Выехавшие на место ЧП экстренные службы взрывчатого вещества не нашли, а позже был задержан лжетеррорист. В судебном заседании подсудимый свою вину признал. По делам ускоренного досудебного расследования срок наказания не может превышать половины максимального срока наиболее строгого вида наказания, поэтому приговором Уральского городского суда Хусаинов признан виновным по статье 273 УК РК - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" и приговорен к 2 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.