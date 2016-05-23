23 мая из-за ремонта будет закрыт перекресток проспектов Достык и Евразия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала инспектор местной полицейской службы УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИКОВА, перекресток закроют на три дня. - 23 мая будут проводиться ремонтные работы дорожного покрытия перекрестка проспектов Евразия и Достык. В связи с чем на три дня этот перекресток будет закрыт, - сообщила Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Во время ремонта данного участка дороги будет отключен интеллектуальный перекресток на пересечении улицы Курмангазы и проспекта Евразия.  