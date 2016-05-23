В редакцию "МГ" обратился читатель, который рассказал, что уже полицейские перестали реагировать на жалобы по мессенджеру WhatsApp. Иллюстративное фото с сайта kuplu.kz Иллюстративное фото с сайта kuplu.kz - На вашем сайте несколько месяцев назад была опубликована новость о том, что все нарушения ПДД и прочие департамент внутренних дел ЗКО принимает по мессенджеру WhatsApp. Я часто пользовался их новшеством и всегда в ответ приходило СМС, где было написано, что жалоба принята и на нее отреагируют, - рассказал читатель. - Однако пару недель назад я отправил на тот же номер фото и видео с регистратора, где водитель грубо нарушает правила дорожного движения, но так никто и не ответил. Как сообщилои в пресс-службе ДВД ЗКО, мессенджер WhatsApp был отключен 1 апреля из-за запрета пользоваться смартфонами госслужащими в рабочее время. - С 1 апреля был введен запрет на пользование смартфонами госслужащим. Именно поэтому жалобы теперь принимаются только лично от горожан. Для этого им необходимо прийти в УВД г. Уральск рассказать какие нарушения и где они увидели. Кроме того, необходимо предоставить фото или видео, доказывающее нарушение, - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО.