Фото из архива "МГ" - Мы имеем планы по строительству новой железной дороги в направлении станции села Александров Гая. Александров Гай – это на границе с Западно-Казахстанской областью. В таком случае у нас пропадает потребность ехать через российский Илецк. Мы планируем запустить два поезда "Тальго". Из Астаны в Уральск и обратно. Сейчас мы вынуждены проходить через российскую территорию. Когда мы построим эту дорогу, тогда эта потребность отпадёт, - сказал Касымбек на расширенном заседании комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству по законопроекту "О ратификации протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке уплаты провозных платежей и оформления перевозок грузов по участкам железных дорог Российской Федерации, расположенных на территории Республики Казахстан, от 15 августа 2006 года". Он добавил, что в будущем, после того, как ветка будет построена, начнутся переговоры по обмену участками железнодорожных станций. - Остаётся еще ряд участков – это транзитные. Эти участки были не транзитные. Например, такие участки как Илецк. Чтобы попасть в Уральск, мы должны пройти через Илецк, поэтому мы российской стороне этот участок не отдаём. Такой же участок у нас есть - это Локоть, в свое время он был для нас очень важен, необходим, потому что в Оскемен можно было попасть из Павлодара или откуда-то попасть только через Алтай. Сегодня мы построили Шар-Оскемен, для нас это второстепенно, но мы её не отдаем, потому что это в дальнейшем переговорная позиция по Петропавловску, когда будем обмениваться участками теми. Петропавловск для России также важен, как для нас Илецк, потому что это транзитный участок Транссиба, - резюмировал Касымбек. Ранее сообщалось, что Казахстан готов обменяться участками железной дороги с Кыргызстаном. Касается это участка дороги, находящегося на балансе Кыргызстана. - Государственные границы после распада Советского cоюза не во всех местах совпадают. Мы ведём планомерную работу по обмену участками. У нас есть участки дорог, которые находятся на территории других государств. Есть участки дорог, которые находятся на территории Казахстана, но на балансе наших контрагентов. В частности, участок дороги до станции "Мерке" находится на балансе кыргызской железной дороги. Первым этапом мы хотим перенести по инициативе правоохранительных органов пограничный досмотр на границу - на станцию "Шалдабар". Второй этап – обмен участками дороги, - сообщил первый вице-министр инвестиций и развития страны Женис Касымбек.