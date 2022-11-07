В Уральске третий день разыскивают пенсионера, ушедшего за грибами

Мужчина ушёл пятого ноября и до сих пор не вернулся, передаёт портал «Мой ГОРОД». Юрий Браслевич. Фото предоставлено Ириной Жиденко Как рассказала внучка пропавшего Юрия Браслевича Ирина Жиденко, дедушка ушёл за грибами пятого ноября в районе второй базы, но так и не вернулся. Ему 73 года. - Был одет в тёмно-бордовую или тёмно-коричневую куртку, джинсы и ботинки. На голове была чёрная кепка. Мы ищем его, уже подключились спасатели. Сегодня снова будем прочесывать лес. Если есть желающие или волонтёры, могут присоединяться. Он вошёл в лес со стороны ТЭЦ, оттуда и начнём. Или если ехать на новый