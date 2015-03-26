В Уральске три дня висит закрашенный дорожный знак

В редакцию "МГ" очевидцы прислали фото, на котором видно, что дорожный знак "40" закрашен краской. Фото было прислано в редакцию очевидцем, который утверждает, что оно сделано во вторник, 24 марта. Знак "ограничение движения до 40 километров в час", что находится перед остановкой "Белая казарма" в сторону города, закрашен красной краской. Между тем, сегодня, 26 марта, выехавшие на место корреспонденты портала "Мой ГОРОД" обнаружили, что закрашенный знак до сих пор висит. В управлении административной полиции ДВД ЗКО нам ответили, что с этим вопросом разберутся. Вечером этого же дня знак был по