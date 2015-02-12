В среду, 11 февраля, Уральским городским судом санкционирован арест на два месяца в отношении двух граждан, подозреваемых в совершении убийства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ubiistvo1 Убийство женщины 38 лет произошло 8 февраля в одном из частных домов в районе «Курени». Во дворе частного дома сотрудниками правоохранительных органов была найдена страшная находка – расчлененные части тела женщины. В совершении убийства обвиняются двое граждан - 35-летний сожитель погибшей БОНДАРЦЕВ и 63-летний КОНЬКОВ, имеющий статус гражданина без определенного места жительства. Предполагается, что накануне убийства потерпевшая, БОНДАРЦЕВ и КОНЬКОВ распивали спиртные напитки. Затем между женщиной и ее сожителем произошел конфликт, в ходе которого БОНДАРЦЕВ избивал женщину, нанося удары ногами и руками в течение часа, после чего потерпевшая скончалась на месте. Далее БОНДАРЦЕВ при помощи ножа и топора расчленил тело убитой, часть тела он сжег в печи, а часть выкинул в яму. В содеянном ему помогал КОНЬКОВ. - В действиях КОНЬКОВА присутствуют признаки укрывательства преступления, предусмотренного ст.432 УК РК, - сообщил судья Уральского городского суда Ибрагим НИЯЗГАЛИЕВ. - В отношении БОНДАРЦЕВА и КОНЬКОВА была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Стоит отметить, что БОНДАРЦЕВ уже был ранее судим за убийство, был освобожден условно-досрочно в 2014 году, отсидев 13 лет из положенных 17. ubiistvo3