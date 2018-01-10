С тяжелыми травмами, полученные из-за гололеда, в этом году уральцы не поступали, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар АБДРАХМАНОВА, на сегодняшний день участились случаи получения различных травм на льду. - Если раньше в день в травмпункты больниц доставляли по 2-3 человека в день с различными травмами, то сейчас количество пациентов увеличилось до 7-8 человек. В основном в травмпункт обращаются с травмами нижних конечностей, стопы и голени, - отметила Гульнар АБДРАХМАНОВА.