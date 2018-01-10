Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар АБДРАХМАНОВА, на сегодняшний день участились случаи получения различных травм на льду. - Если раньше в день в травмпункты больниц доставляли по 2-3 человека в день с различными травмами, то сейчас количество пациентов увеличилось до 7-8 человек. В основном в травмпункт обращаются с травмами нижних конечностей, стопы и голени, - отметила Гульнар АБДРАХМАНОВА.