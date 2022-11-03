В Уральске ученик сломал палец в школьной драке

Старшеклассник ударил ученика шестого класса. Инцидент произошёл в СОШ №34. Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, ученик десятого класса после уроков зашёл в спортивный зал для игры в волейбол. Там же был ученик шестого класса. - Между ними возник конфликт и десятиклассник ударил ногой шестиклассника. В результате драки последний получил открытый перелом основания ногтевой фаланги второго пальца. После осмотра медработником его отпустили домой, - информировали в ведомстве. В отношении старшеклассника ведется досудебное расследование по статье 107 части 2 УК РК (умышленное при