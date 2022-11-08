В Уральске украли половину сцены на площади перед Днём Республики

Мужчина украл 13 металлических секций, передаёт портал «Мой ГОРОД». Изображение с сайта Pixabay Как проинформировали в департаменте полиции ЗКО, с 21 по 23 октября с площади Первого Президента украли половину сцены (13 секций). Подозреваемый задержан, ему 45 лет. Похищенное частично изъято, ведётся досудебное расследование. К слову, 25 октября ко Дню Республики на Площади первого президента состоялся концерт для жителей и гостей города, а после праздничный салют. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.