Виктор Павлович Фомин являлся директором Западно-Казахстанского областного центра детско-юношеского туризма и экологии, академиком, академиком МАДЮТиК, кандидатом педагогических наук, отличником просвещения Казахской ССР. Как рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе областного детско-юношеского туризма и экологии Айгуль Адилова, Виктор Фомин проработал директором центра 33 года. – Виктор Павлович скоропостижно скончался в возрасте 62 лет. Он перенес операцию на сердце 15 лет назад. Но его все же беспокоили боли и 3 октября его сердце остановилось, - сообщила Айгуль Адилова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.