Сегодня, 26 декабря, в печи арматурного завода было уничтожено добровольно сданное и изъятое оружие. По словам начальника отдела управления технического обеспечения ДВД ЗКО Армата САГИТОВА, всего было уничтожено 137 единиц оружия. - Из них 104 единицы гладкоствольного охотничьего оружия, 10 единиц газовых, 8 травматических и 7 пневматических пистолетов, обрезы и ножи, - отметил Армат САГИТОВ. Стоит отметить, что с начала этого года было сдано более 500 единиц оружия.