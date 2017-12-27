Речь идет о водителе автобуса №7, который 24 августа по улице Жангир хана допустил столкновение с автобусом №5, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов руководителя ТОО "Акжол авто" Эльдара ВАГАПОВА, который обслуживает маршрут №7, водителя уволили. - Водителя лишили водительских прав на три года и он был уволен. Сам виновник свою вину признал, сказав, что не соблюдал дистанцию, поэтому и произошло ДТП, - заявил пассажироперевозчик. Также Эльдар ВАГАПОВ отметил, что с водителями на постоянной основе ведется профилактическая работа для соблюдения правил дорожного движения. Однако руководитель ТОО "Орал Тех Сервис" Александр БАКЛАН пояснил, что не всегда их водители виновны в ДТП. - У нас кадровый дефицит. Нет очереди за окном из людей, которые хотят работать водителями на автобусах. Но, конечно, по каждому случаю мы разбираемся, и если водители виновны, мы принимаем соответствующие меры, - пояснил Александр БАКЛАН. Напомним, утром 24 августа в на улице Жангир хана столкнулись пассажирский автобус №7 и №5. С места происшествия скорая помощь забрала 20 человек. К обеду 23 августа  количество пострадавшихдостигло 58 человек. 25 августа количество обратившихся после ДТП увеличилось до 64 человекПо данномуфакту возбуждено уголовное дело.