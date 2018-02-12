В Уральске уже третьему маршруту вернули старую схему проезда

Автобус №37 с 13 февраля вновь будет ездить из микрорайона Кунаева до остановки ДВД ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в акимате г. Уральск, на основании проведенного анализа было принято решение о пересмотре схемы движения по маршруту №37. С 13 февраля маршрут №37 будет ходить по схеме "мкрн. Кунаева - ДВД ЗКО". - По данному маршруту будут ездить 10 микроавтобусов. По всем вопросам можно обратиться в отдел пассажирского транспорта по номеру телефона - 50-04-02, - пояснили в городском акимате. Напомним, схема движения трех маршрутов в Уральске была изменена 4 декабря