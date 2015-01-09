Авария произошла сегодня, 9 января, примерно в 14 часов дня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". univermag2ДТП произошло перед зданием ТРК "Сити центр" по проспекту Евразия. Здесь столкнулись три легковые машины. По словам водителя автомашины "Дэу Нексия", он ехал по проспекту в сторону центра города. В это время по противоположенной стороне ехал "БМВ", который пытаясь объехать впереди стоящий  автогрейдер, повернул налево и ударил автомашину "Лада Гранта", которая ехала рядом. "Лада" вылетела на встречку, где ударилась лоб в лоб с "Дэу Нексия". К счастью, в аварии никто не пострадал. Причины ДТП выясняются. univermag1 univermag4 univermag3 univermag5 univermag6Фото Медета МЕДРЕСОВА