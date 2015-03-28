В Уральске в пожаре в частном доме погиб человек

Пожар случился сегодня, 28 марта, примерно в 8 утра в частном доме в районе остановки "Мясокомбинат" по улице Луговая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В деревянном доме загорелась одна из комнат. Как рассказали очевидцы произошедшего, утром они шли на работу и увидели, что из этого дома идет дым. Вначале они решили, что хозяин топит печь, но увидев, что дым валит и с чердака дома вызвали пожарных. Нужно отметить, что дом находится между двумя магазинами. Продавец магазина "Веда" рассказала, что это их хозяин вызывал службу 101. Уже после тушения пожара в доме был обнаружен труп муж