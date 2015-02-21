Пожар произошел в одном из частных домов Первого дачного поселка 19 февраля в 7.25 утра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pojar2 По словам главного специалиста ДЧС Бибигуль НУРМУХАНОВОЙ, загорелся дом в садоводческом обществе "Ёлочка". - Сгорел дом, - рассказала главный специалист ДЧС Бибигуль НУРМУХАНОВА. - Площадь пожара - 80 квадратных метров. На месте был обнаружен труп мужчины, его личность установлена. Сосед Жардем, дом которого находится буквально на расстоянии метра от сгоревшего, рассказал, что рано утром 19 февраля к нему постучали соседи и разбудили его. - Пожар был сильный, - рассказал Жардем. - Так как мой дом находится близко и к тому же он построен из щитов, я боялся, что он тоже загорится. На место возгорания приезжали два пожарных расчета. Председатель Первого дачного общества пояснил, что умерший мужчина - это хозяин дома. Он задохнулся от дыма. - Его нашли лежащим на полу, видимо, он пытался выбраться, но не смог, - заключил председатель садоводческого общества. pojar1 pojar3 Фото Медета МЕДРЕСОВА