Водитель автомашины "Мазда", которого за неоплаченные штрафы остановили сотрудники УАП ДВД ЗКО, не захотел загонять авто на штрафстоянку и в знак протеста на 20-градусном морозе снял с себя верхнюю одежду. avtouragan12 В воскресенье, 25 января, сотрудники УАП ДВД ЗКО с помощью системы "Автоураган" на улицах Уральска выявляли злостных неплательщиков. В базу этой системы внесены номера тех водителей, которые по каким-то причинам не оплатили выписанные штрафы. С 7 января 2015 года в силу вступил закон, согласно которому, если человек не оплатил налог, штраф или алименты, на него подают в суд. Далее суд выносит постановление о взыскании, которое вступает в законную силу. Затем список таких неплательщиков вносят в базу "Автоурагана", который при считывании госномера сразу определяет должника. Сотрудники полиции, дежурящие на улице Мухита, остановили двоих водителей, на счету которых около 10 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Как рассказал один из них - таксист Раджуим ДЖАФАРОВ, штрафы он собирался оплачивать постепенно. - У меня все штрафы за проезд через стоп-линию на интеллектуальном перекрестке, - рассказал Раджуим ДЖАФАРОВ. - Нарушил я, когда на интеллекуальном перекрестке не было секундомера, и стоп-линия не была видна, к тому же был гололед. Постановление я получил в августе. Меня уже останавливали по системе "Автоураган" 1 сентября, дали мне извещение, чтобы я оплатил все штрафы. А у меня их 8 или 9. Но мне сказали, что можно каждый месяц платить по одному. Мужчина сказал, что за это время он успел оплатить только один штраф. Другой водитель Касан ДЮСЕНБАЕВ, которого остановили здесь же, утверждал, что не может оплатить штрафы, потому что у него нет работы. - У меня 9 штрафов за проезд через стоп-линию на интеллектуальном перекрестке, - говорит Касан ДЮСЕНБАЕВ. - Я оплатил только один из них. Остальные собирался платить потом, по мере возможности. Как пояснила инспектор УАП ДВД ЗКО Динара АБДУЛКАЛИКОВА, по новому закону водители, уклоняющиеся от уплаты административных штрафов по постановлению суда будут доставляться на штрафстоянку до уплаты всех имеющихся долгов. - После оплаты всех адмштрафов владелец может забрать свое транспортное средство, получив документ в административной полиции, - рассказала Динара АБДУЛКАЛИКОВА. Автотранспорт водителей, которых остановили, был отогнан на штрафстоянку до выплаты штрафов. Но один из водителей прямо перед воротами штрафстоянки отказался загонять свою машину. Он устроил истерику, стал кричать, что ему нечем оплачивать штрафы. Затем, видя, что это не действует на полицейских, он вдруг стал снимать с себя верхнюю одежду. Оставшись в одной майке, мужчина стал брать снег и класть себе за пазуху. Сотрудники УАП посадили мужчину в машину. Через некоторое время он все-таки согласился загнать свой автомобиль на штрафстоянку. avtouragan4 avtouragan1 avtouragan2 avtouragan6 avtouragan7 avtouragan9 avtouragan10 avtouragan11 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА  