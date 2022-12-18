В Уральске вдвое выросли обращения в центр помощи жертвам насилия

Обращений в связи с сексуальном насилием зафиксировано не было, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно отчёта центра, за 11 месяцев этого года в центр поступило 465 обращений, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Из них 44 женщины и 94 ребёнка временно проживали в центре. Немало обратившихся интересовались юридической консультацией. Республиканская же статистика говорит о постоянном снижении случаев бытового насилия в отношении женщин. В 2019 году было известно почти о ста тысячах таких случаев по Казахстану, а в 2021 году речь шла уже о шестидесяти