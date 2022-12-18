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В Уральске вдвое выросли обращения в центр помощи жертвам насилия

Обращений в связи с сексуальном насилием зафиксировано не было, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно отчёта центра, за 11 месяцев этого года в центр поступило 465 обращений, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Из них 44 женщины и 94 ребёнка временно проживали в центре. Немало обратившихся интересовались юридической консультацией. Республиканская же статистика говорит о постоянном снижении случаев бытового насилия в отношении женщин. В 2019 году было известно почти о ста тысячах таких случаев по Казахстану, а в 2021 году речь шла уже о шестидесяти
Кристина Кобина
В Уральске вдвое выросли обращения в центр помощи жертвам насилия
Обращений в связи с сексуальном насилием зафиксировано не было, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Выпускницу школы изнасиловали в Уральске
Выпускницу школы изнасиловали в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно отчёта центра, за 11 месяцев этого года в центр поступило 465 обращений, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Из них 44 женщины и 94 ребёнка временно проживали в центре. Немало обратившихся интересовались юридической консультацией. Республиканская же статистика говорит о постоянном снижении случаев бытового насилия в отношении женщин. В 2019 году было известно почти о ста тысячах таких случаев по Казахстану, а в 2021 году речь шла уже о шестидесяти тысячах. Правда, как правозащитники, так и стражи порядка говорят о том, что статистика не отражает реальной картины. Жертвы насилия отказываются писать заявления на обидчиков, а действующий закон не даёт право правоохранителям возбудить уголовное дело по факту. Но это пока, закон намерены ужесточить. Центр помощи жертвам бытового насилия существует в Уральске с 2013 года. За последние несколько лет туда обратилось около тысячи человек. Центр оказывает обратившимся бесплатную психологическую, юридическую и социальную поддержку. Совсем недавно в Казахстане завершилась республиканская акция «16 дней без насилия». В Уральске работники Кризисного центра помощи жертвам бытового насилия организовали встречи со студентами, учениками школ и медицинскими работниками, где говорили о профилактике бытового насилия. Центр находится на проспекте Абая 31/1 и оказывает помощь жертвам бытового насилия, детям и взрослым, подвергшимся сексуальному насилию. Центр принимает получателей услуг круглосуточно. Консультации специалистов осуществляются бесплатно и конфиденциально, в будние дни с 9:00 – 18:30, по телефонам: +7 (711) 228-56-00, +7 (747) 918-94-45, +7 (702) 835-99-39. Для получения консультации в выходные дни и нерабочее время, можно обратиться по номерам круглосуточной службы помощи жертвам бытового насилия в Казахстане, 150 – психологическая помощь, 119 – юридическая помощь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Насилие центр

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