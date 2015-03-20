В Уральске власти прокомментировали ямы на дорогах, отремонтированных в прошлом году

Сегодня, 20 марта, в областном акимате прошел брифинг, на котором руководители ведомств рассказали, кто будет устранять выбоины на дорогах, а также о том, какие улицы планируется отремонтировать в этом году. Замакима города Уральск Галым УРЫНГАЛИЕВ рассказал, что всего в городе 583 улицы, из них асфальтобетонное покрытие имеют 190 улиц, 383 улицы - с грунтовым покрытием. По его словам , в этом году на строительство и ремонт дорог будет выделено 3,5 млрд тенге, всего же планируется отремонтировать 36 км дорог. Как стало известно, в этом году планируется капитальный ремонт автодороги по проспект