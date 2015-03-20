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Социум

В Уральске власти прокомментировали ямы на дорогах, отремонтированных в прошлом году

Сегодня, 20 марта, в областном акимате прошел брифинг, на котором руководители ведомств рассказали, кто будет устранять выбоины на дорогах, а также о том, какие улицы планируется отремонтировать в этом году. Замакима города Уральск Галым УРЫНГАЛИЕВ рассказал, что всего в городе 583 улицы, из них асфальтобетонное покрытие имеют 190 улиц, 383 улицы - с грунтовым покрытием. По его словам , в этом году на строительство и ремонт дорог будет выделено 3,5 млрд тенге, всего же планируется отремонтировать 36 км дорог. Как стало известно, в этом году планируется капитальный ремонт автодороги по проспект
gorod
В Уральске власти прокомментировали ямы на дорогах, отремонтированных в прошлом году
zamakima
zamakima
Сегодня, 20 марта, в областном акимате прошел брифинг, на котором руководители ведомств рассказали, кто будет устранять выбоины на дорогах, а также о том, какие улицы планируется отремонтировать в этом году. Замакима города Уральск Галым УРЫНГАЛИЕВ рассказал, что всего в городе 583 улицы, из них асфальтобетонное покрытие имеют 190 улиц, 383 улицы - с грунтовым покрытием. По его словам , в этом году на строительство и ремонт дорог будет выделено 3,5 млрд тенге, всего же планируется отремонтировать 36 км дорог. Как стало известно, в этом году планируется капитальный ремонт автодороги по проспекту Достык от улицы Пугачева до улицы М. Маметовой протяженностью 3494 м. Также будет проведена реконструкция автодороги по ул. Ихсанова от ул. Чагано-Набережная до ул. Рубежинская. Между 7 и 9 микрорайонами будет построена автодорога, соединяющая Желаевскую трассу с улицей Московская. Кроме того, этим летом планируется строительство участка дороги от проспекта Абулхаир хана до ул. Московская. Протяженность составит 1432 метра. - Также в этом году завершится строительство тех дорог, которые мы начали в 2014 году, - рассказал замакима. - Были претензии по этим дорогам и на блоге акима города. В прошлом году был начат ремонт дорог по улицам Алматинская, Шубина, Чкалова, Байтурсынова, Казталовская, Некрасова, Лермонтова и Ескалиева. В этом году планируется завершить эти работы. Мы знаем все проблемы. На улице Алматинская у нас до начала ремонта дороги проводилась замена водопроводных труб, поэтому мы даже заинтересованы в том, чтобы произошла просадка грунта, чтобы потом завершить до конца ремонт дороги. Все недостатки, которые есть на дорогах, подрядчик устранит. Также Галым УРЫНГАЛИЕВ пояснил, что в этом году будет произведен ремонт моста через реку Чаган в районе поселка Деркул. - Дорогу в этом направлении начали ремонтировать в 2014 году, - объяснил он. - Работы ведет компания "Алматыинжстрой". В этом году предстоит завершить эти работы и провести капремонт моста. На путепроводе заменят дорожное полотно, отремонтируют сам мост, заменят тротуар и перила. Придется закрыть проезд через мост на какое-то время. Аналогичная работа будет проведена по улице С.Датова с подходами к русловому мосту к пойменному мосту и до границы Уральска в районе кафе "Акжол", находящегося в поселке Подстепное. На мосту будут заменены колесоотбойники, будет частичный ремонт путепровода, тротуаров и замена дорожного полотна. Все эти работы будут завершены в этом году. Начальник управления автодорог и пассажирского транспорта по ЗКО Марат КУАНЫШАЛИЕВ, в свою очередь, пообещал, что в этом году продолжатся работы на автодороге к селу Жангала. Он пояснил, что определены приоритеты - это дороги, соединяющие областной центр с районным.  
ремонт дороги Галым УРЫНГАЛИЕВ

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