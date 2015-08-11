В Уральске возле ТД «Зачаганск» насмерть сбит ребенок

Трагедия произошла сегодня, 11 августа, в половине девятого вечера на улице имени Жангир хана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам очевидцев, водитель "БМВ" сбил 7-летнего мальчика прямо на дороге. Ребенок скончался на месте еще до приезда скорой помощи. О том, как мальчик оказался на дороге без взрослых, никто не знает. Выяснилось, что он жил недалеко от места происшествия. На место ДТП приехали родственники погибшего мальчика. Кто находился за рулем автомобиля, пока неизвестно. На месте происшествия работают полицейские и дознаватели. NI6clhUE1iQ Фото и видео Ербола АМАНШИН