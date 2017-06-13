Нурхату ЕЛЕУСИНОВУ 23 июня 2017 года исполнится два годика. Малыш так редко улыбается из-за диагноза ДЦП с эпилепсией, что родители ждут этого момента месяцами. По словам родителей Нурхата Кристины и Нурлана Елеусиновых, два года назад у них родился первенец -мальчик. Беременность мамы протекала без осложнений, и родила она естественным путем. Через три дня здорового малыша и маму выписали из роддома. Нурхат двигал ручками, ножками, улыбался, реагировал на все. - Когда пришло время делать прививки, мы пошли в поликлинику. Он на тот момент спал, медсестра попросила разбудить его, потому что у них нет времени ждать. Когда делали укол в ножку, он испугался. Буквально через неделю у него начались судороги. Я не могла понять, что это. Он просто очень сильно синел и его трясло. Я обратилась с жалобой к нашему педиатру. Несколько раз вызывала скорую, но пока врачи доезжали до нас, все проходило. И меня в детской больнице попросили заснять на видео судороги у малыша, потому что не верили мне. После того, как я предоставила видео, они забили тревогу, и нас положили в детскую многопрофильную больницу - в отделение неврологии, - рассказала Кристина. По ее словам, в больнице они лежали почти каждые два месяца в течение года, им меняли лечение, но судороги только усиливались. Родители малыша круглосуточно дежурили возле него на случай очередных судорог. В Уральске Нурхату поставили диагноз - судорожный синдром. Родители решили показать ребенка столичным врачам. -В первый же наш приезд врачи в Астане были в шоке от назначения и диагноза, поставленного нашими врачами. Препарат, который давали годовалому малышу в уральской больнице, категорически запрещен, от магнезии у него на месяц отнималась левая рука и нога, они полностью были неподвижны. В Астане поставили другой диагноз - ДЦП с эпилепсией, частичная атрофия зрительного нерва. Выписали лечение, от которого нам немного стало легче жить. Судороги есть, но по крайней мере не каждый день, но все же по времени они длятся дольше, могут доходить до 30 минут, - рассказывает Нурлан. Теперь родители хотят везти малыша за рубеж для полного обследования. - Нам в Уральске никто не может даже проверить зрение, определить, на сколько процентов видит наш малыш. И вообще как только узнают, что у него не просто ДЦП, а с эпилепсией, принимать на лечение отказываются. Мы нашли хороший центр и специалистов для обследования в России, в городе Тольятти. Но на это необходимы деньги, - рассказала Кристина. Супруг Кристины работает водителем маршрутного автобуса. Зарплата у него не нормированная. В день он может заработать 5-6 тысяч тенге, из которых 3-4 тысячи они тратят на лекарства и детское питание малышу. 35 тысяч они ежемесячно платят за съемное жилье. -Раньше у меня был свой мини-бизнес. Были свои две "Газели". Я также работал водителем и вторую сдавал в аренду. Одну "Газель" я продал, когда нужны были деньги на поездку в Астану, вторую продал на вторую поездку в столицу. Когда были свои машины, было легче заработать. Тогда я работал без выходных, а сейчас по графику два дня работаю, два - отдыхаю, - говорит Нурлан. Между тем, в управлении здравоохранения ЗКО пообещали проверить все данные и прокомментировать ситуацию. Родители Нурхата ЕЛЕУСИНОВА искренне надеются, что их сын в скором времени поправится и судороги прекратятся. Сейчас им нужно около 500 тысяч тенге на поездку в Тольятти. У Кристины есть официальная страничка в социальной сети "ВКонтакте", где она ежедневно дает отчет тем, кто скинул деньги ей на личную карту. Если хотите помочь маленькому Нурхату, звоните по номеру 8(707)-456-59-82. Деньги можно перечислить на номер карточки АО "Казкоммерцбанк": 4003 0327 3013 6308 на имя Елеусиновой Кристины Владимировны. Или перечислить на счет Киви кошелек: ±77074565982.