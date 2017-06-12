С декабря прошлого года в судах страны началось применение амнистии в отношении осужденных, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, Уральским городским судом с начала года рассмотрено и удовлетворено 397 представлений о применении амнистии в части основной меры наказания.

- По рассмотренным представлениям большинство лиц осуждено за преступления против собственности, в сфере семейно-бытовых отношений, за транспортные правонарушения, за неповиновение представителям власти: хулиганство, причинение легкого вреда здоровью, - пояснили в суде ЗКО.

Представления поступают из органов исполняющих наказание . Это служба пробации Уральска и исправительные учреждения - РУ-170/1, РУ-170/2, РУ-170/3 ДУИС ЗКО.