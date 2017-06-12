Иллюстративное фото с сайта alautv.kz Об этом в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций рассказал председатель Атырауской областной избирательной комиссии Асау ИБРАШЕВ. Таким образом, на выборах в сенат Парламента 28 июня по Атырауской области примут участие следующие кандидаты: - Балжигитов Сейтжан Капанович (1976 года рождения, имеет высшее образование, окончил Алматинский Казахский национальный аграрный университет по специальности зооинженер, в настоящее время руководитель крестьянского хозяйства «Достан-Ата», депутат Жылыойского районного маслихата шестого созыва.Женат, воспитывает 5 детей.Иллюстративное фото с сайта azh.kz - Джаумбаев Каршига Елемесович (1960 года рождения, образование высшее, окончил Гурьевский сельскохозяйственный техникум, затем Каспийский общественный университет, получив специальности техник-механика, юриста. В настоящее время руководитель крестьянского хозяйства «Кара-бура», а также советник директора ТОО «Мунай Автоматика Сервис LTD». Депутат пятого, шестого созывов Атырауского городского маслихата. Женат, воспитывает 7-х детей. - Дюсембаев Гумар Ислямович (1956 года рождения, образование – высшее, окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт и Юридическую академию труда и социальных отношений, получив специальности инженер-механика, юриста. В настоящее время первый заместитель акима Атырауской области, а также является Президентом Атырауской областной федерации волейбола и пятиборья. Женат. Имеет двоих детей и двоих внуков.Иллюстративное фото с сайта atyrau.gov.kz Выборы в сенат Парламента состоятся 28 июня.