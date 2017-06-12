Фото из архива МГ Об этом в ходе брифинга в региональной службе центральных коммуникаций сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кайрат НУРТАЕВ. - Сегодня проблема нехватки пассажирского транспорта очень актуальна в городе. Из 500 необходимых мы имеем всего лишь 360 автобусов. Их маршруты оставляют желать лучшего - они совершенно иррациональны и не практичны. К примеру, чтобы добраться из микрорайона Нурсая до рынка "Дина" на маршруте №4 нужно ехать порядка 1,5 часов. Разработкой новых маршрутов в городе займутся ученые. Расстояние маршрутов составит не более 8-9 км, - рассказал Кайрат НУРТАЕВ. Отметим, что сегодня в городе осуществлением пассажирских перевозок занимаются 13 предприятий, автобусы ездят по 63 маршрутам. Самый крупный из перевозчиков - компания "АйсТрансХолдинг" в 2015 году закупила 51 новый автобус, но и это не решило вопрос нехватки пассажирского транспорта в городе.