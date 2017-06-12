Как рассказали в МПС ЗКО, мужчина говорил сотрудникам полиции и ДЧС ЗКО, что выброситься из окна 5-но этажа девятиэтажного дома в районе Ледового дворца спорта. -Ранее с данного адреса в травмпункт с ранениями поступил другой мужчина. После чего на этот адрес выехали сотрудники полиции. По приезду дверь была закрыта. На место были вызваны спасатели и медпомощь. Позже из окна этой квартиры мужчина стал угрожать, что выброситься из окна. Но психологу ДЧС ЗКО удалось уговорить его не прыгать и открыть дверь, - сообщили в МПС ЗКО. В настоящее время выясняются все обстоятельства. Начата проверка.