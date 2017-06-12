Скриншот с видео пресс-службы ДВД Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщили в пресс-службе областного ДВД. Так, в ходе профилактических мероприятий в минувшее воскресенье на ул.Темирханова возле заправки "Меркур" была остановлена ассенизаторская машина, владельцем которой оказалось частное лицо. Водитель машины незаконно сливал отходы в общегородскую канализацию. tYzGOz9LDpc -Вместо того, чтобы получить в ТОО "Спецавтобаза" талон на слив отходов с септиков местных жителей, на поля испарений, расположенные за городом в районе Черная речка, ассенизатор решил слить их в городские стоки. Как выяснилось, это нарушение оказалось у водителя повторным, за незаконные действия на него наложен штраф в размере 30 МРП, - сообщили в пресс-службе ДВД. Отметим, за первое нарушение данной статьи нарушители наказываются штрафом в размере 20 МРП, за повторное - размер штрафа возрастает до 30 МРП.Видео пресс-службы ДВД