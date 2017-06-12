Здесь его ознакомили с планами по расширению объемов производства и увеличению добычи углеводородов. Сейчас на месторождении идут масштабные строительно-монтажные работы. Возведение установки комплексной подготовки газа (УКПГ-3) начато осенью 2014 года. Сейчас работы выполнены на 75%. - Мощность УКПГ-3 составит 2,5 млрд кубометров газа в год. Мы в два раза увеличим объемы производства после сдачи объекта в эксплуатацию. Будем производить сухой газ, который поставляется населению. Также сжиженный газ, который используется в качестве топлива для автомобилей. Конденсат будет применяться при производстве высокооктановых бензинов. Также будем производить технический пропан, что не имеет аналогов в Казахстане», - заявил менеджер по строительству ТОО «Жайыкмунай» Александр Нурмухамедов. Сейчас на производстве занято порядка 3,5 тысяч человек. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на осень 2017 года. После этого еще 6 месяцев будут вестись пуско-наладочные работы.