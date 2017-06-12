Иллюстративное фото из архива МГ Наряду с этим отмечаются многочисленные факты, когда мигрантов не привлекают к уголовной ответственности, хотя нарушения, как говорится, налицо. Они незаконно пересекают границу, а меры к их выдворению своевременно не принимаются. -Прежде всего, это происходит потому, что сотрудники органов внутренних дел и пограничной службы не исполняют своих прямых служебных обязанностей, ко всему прочему отсутствует четкое взаимодействие между этими ведомствами, - сообщили в прокуратуре области. Стоит отметить, что за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности в нашей области за последние три года привлечено 4760 иностранцев.