aWSyHVb2ogg Как рассказал начальник МПС ДВД ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН, только за один день 10 июня 2017 года водители, которые ехали в свадебных кортежах, допустили 7 фактов нарушений ПДД. -Камера видеонаблюдения по улице Чагано-Набережная, напротив памятника «Этих дней не смолкнет слава», зафиксировала свадебный кортеж, грубо нарушающий правила дорожного движения. Аналогичный случай произошел возле Салтанат сарайы, - пояснил Манарбек ГАБДУЛЛИН. По словам начальника МПС, как правило, свадебные кортежи нарушают несколько пунктов ПДД, создающие угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. - Превышают скоростной режим, правила перевозки пассажиров, управление транспортом без государственных регистрационных номеров. Участники дорожного движения в свадебных кортежах ведут себя агрессивно, вызывающе: выезжают на встречную полосу, стремясь не отстать от «своих», подрезают машины из основного потока, тем самым создавая аварийную ситуацию на дорогах, сигналят на всем протяжении движения, - рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН. - Кроме этого, молодые люди высовываются по пояс из люков и окон машин. Такое поведение создает угрозу для жизни самих участников свадебной церемонии. Также многие в период бракосочетания закрывают государственные регистрационные знаки различными надписями, что также является грубым нарушением.