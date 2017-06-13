Полицейские отмечают участившиеся случаи нарушения ПДД свадебными кортежами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". kortezh aWSyHVb2ogg Как рассказал начальник МПС ДВД ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН, только за один день 10 июня 2017 года водители, которые ехали в свадебных кортежах, допустили 7 фактов нарушений ПДД. -Камера видеонаблюдения по улице Чагано-Набережная, напротив памятника «Этих дней не смолкнет слава», зафиксировала свадебный кортеж, грубо нарушающий правила дорожного движения. Аналогичный случай произошел возле Салтанат сарайы, - пояснил Манарбек ГАБДУЛЛИН. По словам начальника МПС, как правило, свадебные кортежи нарушают несколько пунктов ПДД, создающие угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. - Превышают скоростной режим, правила перевозки пассажиров, управление транспортом без государственных регистрационных номеров. Участники дорожного движения в свадебных кортежах ведут себя агрессивно, вызывающе: выезжают на встречную полосу, стремясь не отстать от «своих», подрезают машины из основного потока, тем самым создавая аварийную ситуацию на дорогах, сигналят на всем протяжении движения, - рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН. - Кроме этого, молодые люди высовываются по пояс из люков и окон машин. Такое поведение создает угрозу для жизни самих участников свадебной церемонии. Также многие в период бракосочетания закрывают государственные регистрационные знаки различными надписями, что также является грубым нарушением. Кристина КОБИНА Видео предоставлено МПС ДВД ЗКО