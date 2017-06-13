Строительство новых объектов образования будет вестись за счет средств из местного бюджета и социальных отчислений спонсоров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  f6d55b7a-0461-449d-9d00-41708ea33382 (1) По сообщению региональной службы коммуникаций, в области в 2017 году началось строительство 11 детских садов и 14 школ. На строительство детских садов было выделено 6 миллиардов 579 миллионов тенге, а школы обошлись местному бюджету в 8 миллиардов 82 миллиона тенге. В 2017 году планируется сдать в эксплуатацию 10 детских садов на 2335 мест и 10 школ на 2622 места – в Курмангазинском, Кылыкозинском, Индерском, Махамбетском и Исатайском районах, а также в городе Атырау. К слову, в 2016 году в эксплуатацию были сданы 6 детских садов и 2 школы. Ерлан ОМАРОВ Фото предоставлено РСК