Как сообщили в пресс-службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО, пожар на полигоне ТБО еще полностью не ликвидирован. - На месте происходит контролируемое горение, основное тушение производит ТОО "Жайык Таза Кала", ДЧС ЗКО в роли вспомогательных сил. Угрозы распространения огня нет. На месте работает 3 единицы техники 9 человек личного состава, - пояснили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО.