Ажиотаж начался в одном из гипермаркетов нефтяной столицы, где объявили скидки до 90%, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". PicsArt_06-13-09.39.48 Скидки до 90% на одежду заставили жителей Атырау бросить все дела и толпиться в длинных очередях вместе с детьми. Горы ликвидируемой одежды разбрасывали прямо на пол, при этом выбирали себе обновки также поднимая с пола. PicsArt_06-13-09.36.49 За считанные часы покупатели расчищали полки с одеждой на все времена года. Выносили одежду из магазина целыми каталками. PicsArt_06-13-10.38.37 Пока родители часами простаивали очередь у кассы магазина, дети вынуждены были ждать их  сидя на полу прямо под кассой. PicsArt_06-13-10.35.20 К слову, распродажа в гипермаркете началась еще 1 июня, однако, покупателей в магазине одежды так и не убавилось. PicsArt_06-13-09.37.47 Камилла МАЛИК