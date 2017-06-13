Скидки до 90% на одежду заставили жителей Атырау бросить все дела и толпиться в длинных очередях вместе с детьми. Горы ликвидируемой одежды разбрасывали прямо на пол, при этом выбирали себе обновки также поднимая с пола.За считанные часы покупатели расчищали полки с одеждой на все времена года. Выносили одежду из магазина целыми каталками.Пока родители часами простаивали очередь у кассы магазина, дети вынуждены были ждать их сидя на полу прямо под кассой.К слову, распродажа в гипермаркете началась еще 1 июня, однако, покупателей в магазине одежды так и не убавилось.