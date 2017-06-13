Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, кабинет дежурного прокурора расположили при входе в здание УВД г.Уральск на первом этаже. Гражданам не придется тратить много времени на оформление пропусков в очереди. - Кроме того, в УВД города Уральск установлен телевизионный монитор. Теперь близкие родственники задержанных и доставляемых лиц получат возможность визуально наблюдать за следственными действиями в режиме онлайн только без звукового сопровождения, - отметили в прокуратуре ЗКО. - Таким образом, будут пресечены нарушения конституционных прав, связанных с незаконным доставлением, задержанием граждан, будут безотлагательно приниматься меры по восстановлению нарушенных прав граждан. Стоит отметить, что подобные новые методы работы будут постепенно внедрены во всех районных ОВД.