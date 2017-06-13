В масштабном мероприятии под открытым небом примут участие и около 30 бабушек, которые вот уже больше года занимаются йогой. Тренировки у пожилых женщин проходят 1-2 раза в неделю по облегченной программе. Важной частью занятий бабушек является смехотерапия, которая поднимает настроение и замедляет процессы старения.- В нашем возрасте очень важно следить за здоровьем, за своим физическим и психологическим состоянием. Многим из нас уже за 70 лет, поэтому мы и выбрали занятия йогой. Изъявили желание принять участие в праздновании Дня йоги, потому как хотим подать пример молодому поколению, и напомнить, что здоровье важно в любом возрасте, - поделились бабушки. Отметим, что самой пожилой участнице йога-марафона - чуть больше 80 лет. Мероприятие пройдет при поддержке городского и областного акиматов. В ходе праздника пройдут мастер-классы от известных инструкторов йоги и розыгрыш лотереи. 50 участников, прибывших к самому началу - в 8 часов утра получат вкусные подарки. К марафону планируется привлечь около 500 участников.