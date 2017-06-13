Новый туристский маршрут в первую очередь будет нацелен на привлечение китайских путешественников. По словам Ермека КЕНЖЕХАНУЛЫ, спрос жителей Поднебесной на посещение Актюбинской области возрос после триумфального выступления Димаша в международном телевизионном шоу «I'm a singer» в Китае. - Могу назвать цифру – около двух тысяч человек из Китайской Народной Республики желают уже в ближайшее время, то есть в июне-июле посетить город Актобе, - проинформировал руководитель управления. - Для этого мы разрабатываем специальный туристский маршрут именно на имя Димаша Кудайбергенова. Все-таки мы понимаем, что туристы едут сюда в основном смотреть именно на Димаша, поэтому мы больше ориентируемся именно на него. В рамках данного турмаршрута мы охватываем те места где, скажем,Димаш обучался - это его школа, колледж, также филармония, в которой он выступал и другие места. В ведомстве надеются, что новый маршрут будет пользоваться популярностью у туристов, и намерены воспользоваться им, чтобы также знакомить иностранцев с другими достопримечательностями и культурными объектами региона.