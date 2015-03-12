В Уральске выбрали логотип Западно-Казахстанской области

Сегодня, 12 марта, в Областном казахском драматическом театре был объявлен победитель конкурса на лучший эскиз герба области. Напомним, конкурс был объявлен 17 января 2014 года управлением внутренней политики Западно-Казахстанской области. Из более чем 50 работ комиссией под председательством замакима области Бахтияра МАКЕНА, куда входили художники, историки, краеведы, до финала дошли всего несколько претендентов. По мнению комиссии, лучшей была признана работа Нуртая ЖАРДЕМОВА. - Я представил комиссии сразу несколько эскизов и признаюсь, что долго работал и думал над тем, как в едином образе