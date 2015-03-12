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Социум

В Уральске выбрали логотип Западно-Казахстанской области

Сегодня, 12 марта, в Областном казахском драматическом театре был объявлен победитель конкурса на лучший эскиз герба области. Напомним, конкурс был объявлен 17 января 2014 года управлением внутренней политики Западно-Казахстанской области. Из более чем 50 работ комиссией под председательством замакима области Бахтияра МАКЕНА, куда входили художники, историки, краеведы, до финала дошли всего несколько претендентов. По мнению комиссии, лучшей была признана работа Нуртая ЖАРДЕМОВА. - Я представил комиссии сразу несколько эскизов и признаюсь, что долго работал и думал над тем, как в едином образе
Marat
В Уральске выбрали логотип Западно-Казахстанской области
Сегодня, 12 марта, в Областном казахском драматическом театре был объявлен победитель конкурса на лучший эскиз герба области.
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 Напомним, конкурс был объявлен 17 января 2014 года управлением внутренней политики Западно-Казахстанской области. Из более чем 50 работ комиссией под председательством замакима области Бахтияра МАКЕНА, куда входили художники, историки, краеведы, до финала дошли всего несколько претендентов. По мнению  комиссии, лучшей была признана работа Нуртая ЖАРДЕМОВА. - Я представил комиссии сразу несколько эскизов и признаюсь, что долго работал и думал над тем, как в едином образе соединить и показать всю сущность нашей области, - говорит победитель. – Не раз менял свой эскиз. В окончательном варианте в центре решил поместить шанырак, который  является символом дружбы и единения всех народностей, проживающих на территории ЗКО. Домбра - это то, что олицетворяет наше культурное достояние. Четыре цвета - это четыре стороны света, а также я постарался показать, чем богат наш край и, как мне кажется, это удалось. Рад, что комиссия выбрала мою работу, хотя признаюсь, у меня были серьезные соперники, работы которых были не менее достойно выполнены. По мнению других конкурсантов, вышедших в финал, работа Нуртая ЖАРДЕМОВА действительно достойна выбора комиссии. Но некоторые художники и простые обыватели считают, что логотип еще «сыроват» и требует доработки. - Работа неплохая, но моё личное мнение, она требует доработки, - говорит представитель областного общества ветеранов войны в Афганистане Анатолий БОРОВСКИЙ. - Допустим, домбра – прекрасный инструмент, но на нем играют по всему Казахстану, но ни на одном гербе я не видел домбру как один из сегментов. Больший акцент, как мне кажется, нужно было сделать на местоположении нашей области, ведь она находится на рубеже Европы и Азии. То есть мы Евразийское государство. Думаю, это географическая особенность, которую нужно было указать. Выбранный логотип будет официальным знаком Западно-Казахстанской области.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА

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