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Социум

В Уральске выбрали лучшую семью

Сегодня, 5 июня, в Областном казахском драматическом театре подвели итоги национального конкурса «Мерейлі отбасы». В рамках его проводилось два этапа отбора. Первый отборочный тур прошел в областях и крупных городах Казахстана. В первом туре в Западно-Казахстанской области приняли участие 52 семьи, из них в отборочный тур прошли 26 семей, три семьи были признаны лучшими семьями года. Так, первое место досталось семье КЕНЖЕБАЕВЫХ из Сырымского района, на втором месте уральская семья САБЫРОВЫХ и на третьем месте семья ЖУМАШЕВЫХ из Таскалинского района. Всех участников в торжественной обстановке
Marat
В Уральске выбрали лучшую семью
Сегодня, 5 июня, в Областном казахском драматическом театре подвели итоги национального конкурса «Мерейлі отбасы».
semya (4)
semya (4)
 В рамках его проводилось два этапа отбора. Первый отборочный тур прошел в областях и крупных городах Казахстана. В первом туре в Западно-Казахстанской области приняли участие 52 семьи, из них в отборочный тур прошли 26 семей, три семьи были признаны лучшими семьями года. Так, первое место досталось семье КЕНЖЕБАЕВЫХ из Сырымского района, на втором месте уральская семья САБЫРОВЫХ и на третьем месте семья ЖУМАШЕВЫХ из Таскалинского района. Всех участников в торжественной обстановке поздравили, наградили грамотами по номинациям и памятными подарками. Семью КЕНЖЕБАЕВЫХ поздравил лично аким области Нурлан НОГАЕВ. - Нас в семье 20 человек, - говорит сноха Нуршат КЕНЖЕБАЕВА. - Мы любим петь, танцевать, многие играют на музыкальных инструментах. Видимо, это в семье от родителей, ведь папа сам музыкант, мама работает в школе учителем начальных классов. Мы часто собираемся все вместе и устраиваем настоящие семейные праздники. В семье КЕНЖЕБАЕВЫХ 7 детей, двое из которых приемные. После того как погиб брат и его жена, глава семейства Жаскайрат забрал своих племянников в свою семью и воспитал как родных. Как говорят дети, их родители пример для подражания, и они гордятся ими. Семьи, занявшие первое и второе места, пройдут во второй тур конкурса, который состоится 11 сентября в Астане.
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