В Уральске выбрали лучшую семью

Сегодня, 5 июня, в Областном казахском драматическом театре подвели итоги национального конкурса «Мерейлі отбасы». В рамках его проводилось два этапа отбора. Первый отборочный тур прошел в областях и крупных городах Казахстана. В первом туре в Западно-Казахстанской области приняли участие 52 семьи, из них в отборочный тур прошли 26 семей, три семьи были признаны лучшими семьями года. Так, первое место досталось семье КЕНЖЕБАЕВЫХ из Сырымского района, на втором месте уральская семья САБЫРОВЫХ и на третьем месте семья ЖУМАШЕВЫХ из Таскалинского района. Всех участников в торжественной обстановке