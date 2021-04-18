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Происшествия Социум

В Уральске выехавшего на встречку водителя автобуса лишили прав

Грубое нарушения правил ПДД сняли на видео уральцы в марте этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Видео очевидцев было опубликовано в социальной сети Instagram. Судя по комментариям, уральцев возмутило поведение водителя автобуса. Многие считают, что таких водителей необходимо лишать прав за грубое нарушение ПДД, тем более в автобусе находились пассажиры. Тогда руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска Алмаз Ахошев отметил, что по данному факту была проведена проверка, водитель данного автобуса был оштрафован, что еще больше в
Кристина Кобина
В Уральске выехавшего на встречку водителя автобуса лишили прав
Грубое нарушения правил ПДД сняли на видео уральцы в марте этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Если он бессмертный, то мы нет: уральцы сняли на видео движение автобуса по встречной полосе
Если он бессмертный, то мы нет: уральцы сняли на видео движение автобуса по встречной полосе
Скриншот с видео Видео очевидцев было опубликовано в социальной сети Instagram. Судя по комментариям, уральцев возмутило поведение водителя автобуса. Многие считают, что таких водителей необходимо лишать прав за грубое нарушение ПДД, тем более в автобусе находились пассажиры. Тогда руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска Алмаз Ахошев отметил, что по данному факту была проведена проверка, водитель данного автобуса был оштрафован, что еще больше возмутило уральцев. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что согласно ПДД на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре полосы или более, запрещается выезжать на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. - Сотрудниками полиции в отношении 42-летнего водителя был составлен административный протокол по части 3 статье 596 КоАП РК "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона", - пояснили в пресс-службе ведомства. - Между тем, согласно статьи выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев. Стоит отметит, что дело направлено в суд для дальнейшего принятия решения. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что мужчина был лишен водительских прав сроком на шесть месяцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
автобус

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