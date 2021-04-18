В Уральске выехавшего на встречку водителя автобуса лишили прав

Грубое нарушения правил ПДД сняли на видео уральцы в марте этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Видео очевидцев было опубликовано в социальной сети Instagram. Судя по комментариям, уральцев возмутило поведение водителя автобуса. Многие считают, что таких водителей необходимо лишать прав за грубое нарушение ПДД, тем более в автобусе находились пассажиры. Тогда руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска Алмаз Ахошев отметил, что по данному факту была проведена проверка, водитель данного автобуса был оштрафован, что еще больше в