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Происшествия Социум

В Уральске вырубают деревья между городским парком и станцией юннатов

Власти никак не комментируют это, ссылаясь на то, что территория находится в частных руках, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уральцы считают, что город должен быть по-прежнему зеленым и все насаждения нужно сохранить, а не вырубать. 17 апреля в редакцию "МГ" обратились жители Уральска, которые рассказали, что возле станции юннатов полным ходом идет вырубка пойменного леса возле реки Чаган. Как выяснилось, ни одно ведомство в области не в силах что-либо с этим поделать, вырубка леса идет на частной территории, а вот как водоохранная зона оказалась в руках частника, вопрос сложный, на
Кристина Кобина
В Уральске вырубают деревья между городским парком и станцией юннатов
Власти никак не комментируют это, ссылаясь на то, что территория находится в частных руках, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске массово вырубают деревья
В Уральске массово вырубают деревья
Уральцы считают, что город должен быть по-прежнему зеленым и все насаждения нужно сохранить, а не вырубать. 17 апреля в редакцию "МГ" обратились жители Уральска, которые рассказали, что возле станции юннатов полным ходом идет вырубка пойменного леса возле реки Чаган. Как выяснилось, ни одно ведомство в области не в силах что-либо с этим поделать, вырубка леса идет на частной территории, а вот как водоохранная зона оказалась в руках частника, вопрос сложный, на который нет ответа. - Это лесная водоохранная зона между парком культуры и отдыха города Уральск и станцией юннатов (детским зоопарком). Сейчас идет вырубка деревьев в санитарно-защитной полосе, она защищает уральцев от пыли, грязи, ветров. В этой зоне обитают определенные виды флоры и фауны. Понятно, что эти земли в руках собственника, но вопрос открытый, если у нас будет продолжаться беспорядочная выдача водоохранных зон под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), произойдет экологическая катастрофа. Общественность такая ситуация крайне не устраивает, и исполнительные органы должны это четко понимать. Мы обращаемся к акиму ЗКО Гали Искалиеву с просьбой провести ревизию всех пойменных земель, лесов, озелененных территорий. Затем четко и ясно доложить обществу, где находятся участки земель в частных руках, насколько это законно? У людей будет шок и недоумение, если начнут рубить лес около стелы, за собором Михаила Архангела, тем более есть информация, что там тоже некоторые участки находятся в частной собственности. Это резонансный вопрос для экологии и населения. Безусловно, нужно внести изменения в законодательство, чтобы в водоохранных зонах не велась никакая хозяйственная деятельность, - говорит председатель эколого-географического общества ЗКО Дархан Сариев. К слову, главный государственный экологический инспектор ЗКО Мурат Ермеккалиев в телефонном разговоре с журналистом отметил, что они не могут ничего предпринять в данном случае и попросил обратиться в департамент экологии ЗКО с официальным письменным запросом. Однако до руководителя департамента экологии ЗКО Ербола Куанова дозвониться не удалось. В пресс-службе акима Уральска пояснили, что они никакого отношения к этим земельным ресурсам не имеют и журналистам нужно обратиться в управление природных ресурсов и природопользования ЗКО. И.о. руководителя управления природных ресурсов и природопользования ЗКО Бисенгалий Хайруллин отметил, что они отвечают за земли, принадлежащие госфонду (вблизи Ревунка, недалеко от улицы Азербайджанская). - А земля между станцией юннатов и парком не входит в земли госфонда, - пояснил Бисенгалий Хайруллин.  
В Уральске массово вырубают деревья
В Уральске массово вырубают деревья
В Уральске массово вырубают деревья
В Уральске массово вырубают деревья
В Уральске массово вырубают деревья
В Уральске массово вырубают деревья
В Уральске массово вырубают деревья
В Уральске массово вырубают деревья
В Уральске массово вырубают деревья
В Уральске массово вырубают деревья
В Уральске массово вырубают деревья
В Уральске массово вырубают деревья
В Уральске массово вырубают деревья
В Уральске массово вырубают деревья
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА
Лес вырубка

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