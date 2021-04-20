В Уральске вырубают деревья между городским парком и станцией юннатов

Власти никак не комментируют это, ссылаясь на то, что территория находится в частных руках, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уральцы считают, что город должен быть по-прежнему зеленым и все насаждения нужно сохранить, а не вырубать. 17 апреля в редакцию "МГ" обратились жители Уральска, которые рассказали, что возле станции юннатов полным ходом идет вырубка пойменного леса возле реки Чаган. Как выяснилось, ни одно ведомство в области не в силах что-либо с этим поделать, вырубка леса идет на частной территории, а вот как водоохранная зона оказалась в руках частника, вопрос сложный, на