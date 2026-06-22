В Уральске взялись за нарушителей правил благоустройства: бизнесменов и строителей ждут штрафы

В Уральске усилили контроль за соблюдением правил благоустройства. Заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев совместно со специалистами профильных отделов и сотрудниками полиции провел рейдовые проверки ряда городских объектов.

Комиссия обратила особое внимание на правильность установки ограждений вокруг строительных и коммерческих объектов, чистоту прилегающих территорий, своевременный вывоз строительного мусора, обеспечение безопасности для пешеходов и жителей города.

По всем выявленным нарушениям владельцам объектов выдали предупреждения. Предпринимателям установили жесткие сроки для наведения порядка.

В городском акимате предупредили: если требования законодательства не будут выполнены вовремя, в отношении ответственных лиц примут строгие административные меры (штрафы).

Чиновники напомнили, что чистота и безопасность Уральска - это общая ответственность, и призвали бизнесменов строго соблюдать правила благоустройства, содержать свои участки в чистоте и не создавать угроз для горожан.

Мониторинг за соблюдением правил благоустройства в Уральске будет проводиться на постоянной основе.