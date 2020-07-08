Водозабор на реке Урал На сегодняшний день предприятие работает на полную мощность. Производительность составляет 56 тысяч кубометров воды в сутки, однако этого не достаточно, чтобы подавать воду в дома бесперебойно. В сутки производительность скважин и водозабора должна составлять не менее 65-70 тысяч кубометров. Только в этом случае жители пятиэтажек смогут получить достаточное количество питьевой воды. - У нас есть много идей, как решить сложившуюся проблему, но для этого нужны средства. Если строить новый водозабор, то на это уйдет несколько лет. Только два года мы будем обосновывать запасы воды на Токпайском месторождении. А вот если дополнительно пробурить 11 скважин и поставить новый резервуар и насосы на уральском месторождении около села Трекино, то по грубым подсчетам нужно не менее 24 млрд тенге. Сейчас мы готовим проект, - сообщил Каиргали Имашев. На вопрос о том, чего ждать горожанам и когда вода будет в достатке, глава водоканала заявил, что в ближайшие дни этого не будет. - Как только люди закончат поливать огороды и станут бережнее относиться к питьевой воде, у нас этой воды будет хоть отбавляй. А пока сезон огородов, будем выходить из проблемы вот так по графику, - отметил Каиргали Имашев. Что касается воды, которую подает водоканалу ТЭЦ, то ее объем снижаться не будет. Такое решение было принято сегодня по согласованию с городским акиматом. Необходимо отметить, что и в городском акимате есть предложения, как решить сложившуюся ситуацию. - Мы сейчас рассматриваем вопрос об ограничении подачи воды в частный сектор. Потому как огромная часть воды питьевой уходит на полив огородов, - пояснил заместитель акима г. Уральск Мирас Мулкай. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.