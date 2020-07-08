Пациент инфекционного стационара на днях зафиксировал процесс подготовки палат к госпитализации пациентов, и выложил в сеть. - Вторая областная больница пустует, а люди нуждаются в госпитализации и кислороде, но их просто некому лечить, - написал на своей странице Вадим Барташевич, подкрепив негативный пост несколькими видео пустых палат. Между тем как рассказал главный врач Атырауской областной больницы №2 Магжан Сиджанов, пациент зафиксировал на камеру мобильного телефона палаты, из которых люди пошли на поправку и были переведены на амбулаторное лечение. - В них проводилась дезинфекция и влажная уборка. В настоящее время уже проведена госпитализация пациентов из областной больницы с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Наша больница работает в штатном режиме, в инфекционном стационаре нехватки медперсонала не наблюдается, - уточнил Магжан Ситжанов. Руководитель медучреждения подтвердил, что 16 пациентов сегодня были размещены в палаты и получают лечение. - Всего в инфекционном стационаре второй областной больницы получают лечение 162 человека, - отметил Магжан Сиджанов. Главный врач медучреждения просит местных жителей не распространять недостоверную информацию в социальных сетях и не усугублять обстановку во время нестабильной эпидситуации в регионе. Однако уже после официального ответа, 7 июля, Вадим Барташевич выложил следующий пост, опять же подкрепив его видео. Он снял по-прежнему пустующие палаты. - Я не люблю ругаться, но терпеть не могу, когда меня официально обвиняют во лжи! Вы порочите мою честь и достоинство господа! Я просто показал, за что мне очень обидно! Меня беспокоит здоровье нации и нужды обычных людей! Почему же вы не можете быть в диалоге с народом, а ложью перекрываете проблемы и свои огрехи! Человечности вам и прозрачности уважаемый Оперштаб Атырау! - написал Вадим Барташевич. LrWkmJRZy1U Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.