В этом месте ДТП происходят едва ли не каждый день. Люди опасаются за свою безопасность. Одна из многочисленных аварий произошла 6 июля. Автомобиль после столкновения остановился в метре от жилого дома, наткнувшись на кустарник. Искусственные неровности на перекрестке не спасают. - Почти каждый день на этом месте бьются машины. Залетают чуть ли не в дом. Мы обращались в акимат с просьбой установить здесь светофор. Мы боимся за своих детей, - рассказал Андрей Кузеров. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог отметили, что в ближайшее время установка светофорного объекта на этом месте не планируется. - На перекрестке имеется искусственная неровность. В момент ДТП были знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога». Их сбили автомобили. Водители при переезде перекрестка должны убедиться в безопасности. Это предписывают правила дорожного движения. Также необходимо соблюдать скоростной режим. Там много детей, - сообщил заместитель руководителя отдела ЖКХ ПТ и АД г.Уральск Аслан Даубаев. Коммунальщики пообещали установить снесенные дорожные знаки. А жители сообщили о еще одной аварии, которая произошла 7 июля.