Как сообщили в антикоррупционной службе ЗКО, 9 июля в 19.00 (местное время) в рамках проекта «Adal komek» известный адвокат и правозащитник Айман Умарова проведет онлайн-консультацию для социально-уязвимых слоев населения нашей области. - Интересующие вас вопросы вы можете направлять на WhatsApp – номер 8 776 577 92 67 (видео или текст с указанием того, что вы из ЗКО). Консультации обсуждаются публично. Некоторые вопросы могут быть опубликованы в социальных сетях и использованы в телевизионных программах, - сообщили в антикоррупционной службе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.