Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе областного суда, за шесть месяцев этого года заявлений на расторжение брака поступило 1063, 704 из которых были удовлетворены. За аналогичный период прошлого года 1560 супружеских пар подали заявление на развод, в 877 случаях их заявления были удовлетворены. Таким образом, в 2020 году количество разводов сократилось на 173.