Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в степи Курмангазинского района был задержан мужчина, который на мотоцикле гнался за сайгаком. - В селе Егиндикудук Курмангазинского района сельчанин незаконно охотился за сайгаком необычным способом. Он сбивал свою жертву с помощью мототранспорта. При проверке места жительства у подозреваемого были обнаружены сайгачье мясо и другие вещественные доказательства, - сообщили в полиции. Полицейские начали досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными пользованию видами растении или животных, их частями и дериватами".